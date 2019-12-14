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2019-12-14 توضيح من العمل بشأن إمكانية نقل تابع بـ إقامة منتهية متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وزارة العمل، اليوم السبت في تغريدة عبر حساب “خدمة العملاء”، شروط نقل تابع للمنشأة. Advertisements جاء ذلك في رد من وزارة العمل على مغرد تساءل بشأن “مدى إمكانية نقل تابع بإقامة منتهية؟ . وردت خدمة العملاء بقولها: “إن من شروط نقل تابع للمنشأة أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي ساريتي الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل”. شارك الخبر







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