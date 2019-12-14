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الزعاق: تشكيلات سُحبية مبشرة على عدة مناطق
ابتداء من الأحد وحتى الأربعاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن مواقع التشكيلات السحبية المبشرة في مختلف مناطق المملكة ابتداء من الأحد على مدار الأسبوع.
وقال الزعاق في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”تشكيلات سحبية مبشرة على الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية ناحية الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، الحفر، القصيم، الزلفي، المجمعة،الغاط، الصمان، الرياض، الدوادمي، الطائف”.
وأشار الزعاق إلى امتداد التشكلات السحبية إلي رنية، بيشة، الباحة، عسير. جازان من الأحد للأربعاء بتمرحل زحزاح.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق اليوم السبت.
وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل (الطائف والعرضيات والمويه وتربة ورنية وميسان)، وكذلك المدينة المنورة تشمل كلاً من (الحناكية والمدينة المنوّرة والمهد وبدر ووادي الفرع)، وكذلك منطقة الرياض تشمل كلاً من (الأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء وعفيف ومرات، والسليل ووادي الدواسر).
أما منطقة الباحة فتشهد أيضاً أمطاراً رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وتشمل (العقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد)، وكذلك منطقة عسير وتشمل الحالة (أبها وأحد رفيدة والنماص وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب)، وفي منطقة جازان تشمل الحالة (أبو عريش والدائر والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب جازان).
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