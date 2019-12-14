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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
ودعت المديرية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله.
وأكدت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وتشمل الحالة "الطائف، العرضيات، ميسان، المويه، تربة، ورنية، وميسان"، وتستمر حتى الثامنة مساء.مكة المكرمة الدفاع المدني أمطار رعدية الأودية والشعاب مجاري السيول
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 05:16 PM
بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار رعدية على عدة محافظات
حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
ودعت المديرية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله.
وأكدت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وتشمل الحالة "الطائف، العرضيات، ميسان، المويه، تربة، ورنية، وميسان"، وتستمر حتى الثامنة مساء.
، "مدني مكة": احذروا العبور في بطون الأودية ومجاري السيول ،
المصدر : الخليج 365
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