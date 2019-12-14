- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تفقّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.
واطلع الرئيس المصري خلال جولته على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة نحو 35 فداناً، وتضم 4 كليات، وهي الألســـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.
وبدأت عمليات الإنشاء لجامعة الملك سلمان الدولية، في يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء، بمدن الطور وشرم الشيخ، ورأس سدر.
وتضم الجامعة في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري، ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان الدولية شرم الشيخ
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 04:17 PM
بمساحة 35 فدان.. 3 فروع "الطور وشرم الشيخ ورأس سدر"
تفقّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.
واطلع الرئيس المصري خلال جولته على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة نحو 35 فداناً، وتضم 4 كليات، وهي الألســـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.
وبدأت عمليات الإنشاء لجامعة الملك سلمان الدولية، في يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء، بمدن الطور وشرم الشيخ، ورأس سدر.
وتضم الجامعة في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري، ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.
، مصر.. "السيسي" يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. "السيسي" يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.