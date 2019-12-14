أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 14/12/2019

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق 14/12/2019 ارتفاع ملحوظ في سعر الأعيرة المتداولة في محلات ا لصاغة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا بالتزامن مع صعود أسعار الذهب العالمية للأوقية، وقد أنعكس بشكل مباشر على سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم السبت 14/12/2019 في السعودية:

سجل الجرام عيار 24 نحو 178.09 ريال مقابل 47.48 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 163.25 ريال مقابل 43.53 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 155.83 ريال مقابل 41.55 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 133.57ريال مقابل 35.61 دولار.

سجل الجرام عيار 14 نحو 103.88 ريال مقابل 27.70 دولار.

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سجل الجرام عيار 12 نحو 89.04 ريال مقابل 23.74 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.247 ريال مقابل 332.38 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 178.247ريال مقابل 47.482 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.538 ريال مقابل 1.477 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في السعودية لاختلاف طفيف للغاية في سعر الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة في المملكة، وهذا التفاوت يتراوح بين ريال أو ريالين فقط.