شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم الزواج من أهل الكتاب والمشركين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، خكم الزواج من أهل الكتاب والمشركين ، قائلاً ، أهل الكتاب إذا ذكروا فهم أهل اليهود والنصارى ، وهناك فرق بين المشركين وأهل الكتاب .
وتابع ، نُقل عن بن عمر رضوان الله عليه ، أنه كان يقول يجعل أهل الكتاب مثل المشركين ولا يجوز نكاح الكتابيات ، وذهب بعض السلفييين أنه إذا قامت بالتثليثي وكانت كتابيه لا يجوز نكاحها .
وأضاف المغامسي ، أما الذي عليه جمهور العلماء والفتوى قديماً وحديثاً ، على أنه يجوز الزواج من الكتابيات إن كانت يهودية أو إن كانت نصرانية ما دامت تنتسب إليهم بصرف النظر عن التثليث .
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