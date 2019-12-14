شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سجين يتحدث عن قصته مع بيع الأدوية والأجهزة الطبية في السوق السوداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث سجين سعودي عن قصته مع بيع الأدوية والأجهزة الطبية في السوق السوداء حتى انتهى به الحال خلف القضبان، قائلا إنه بدأ في بيع الأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت، وتطور الأمر للتعامل في تجارة الأجهزة الطبية التي تقدر بآلاف الريالات.

ولفت السجين في مقطع فيديو نشره السناب الرسمي لوزارة الداخلية يحمل عنوان ‏”السوق السوداء تنهي أيام “خالد” البيضاء”، إلي أنه صدق كذبته حين انتحل صفة طبيب، وكاد أن يفتتح مستوصفاً بأوراق وشهادات مزورة في الرياض، قبل أن تنتهي قصته بالقبض عليه وإيداعه السجن.

وأعرب السجين عن ندمه على ما قام به، ناصحا المتابعين بالابتعاد عن الأنشطة المخالفة.