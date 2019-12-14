شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 1000 مشرف ومشرفة لمتابعة الانضباط المدرسي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافةَ المشرفين التربويين، والمشرفات التربويات، ، بزيارة ميدانية لجميع المدارس ، لمتابعة الانضباط الدراسي اعتبارا من يوم غد الاحد ولمدة اسبوع كامل وهو الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وسيقوم المشرفون والمشرفات بمتابعة تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج نور وذلك لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات ليكون سلوكا عاما في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم .

كما أكدت الإدارة على المدارس بحث أولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون المستمر مع المدرسة لمتابعة ذلك و الاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه تأثير الغياب السلبي على الأبناء.