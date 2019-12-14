شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن موعد إقامة بطولة عالمية للبلوت في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أزاح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الستار عن إقامة بطولة عالمية للبلوت في منطقة الثمامة تحت مسمى “كأس موسم الرياض للبلوت”، وذلك في شهر يناير المقبل.
ولفت آل الشيخ، في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع “تويتر”، إلى أنه جرى التنسيق مع رئيس الاتحاد للرياضات الذهنية الأمير فيصل بن بندر بخصوص هذه البطولة، مطالبا المهتمين بالبلوت في المملكة والخليج ودول العالم بالمشاركة في البطولة المرتقبة.
وتحدث آل الشيخ عن حفل في موسم الشرقية المقبل يتضمن ليلتين فنيتين للراحل صالح الشهري وناصر الصالح، وكذلك ليلة الفنان طلال مداح ضمن موسم جدة المقبل.
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