شكرا لمتابعة خبر عن «السعودية للكهرباء» تعلن الشروط اللازمة لخدمة «تقسيم العداد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن الشروط اللازمة للحصول على خدمة تجزئة العداد والتي تسمح بجزئة القدرة الكهربائية للعداد الواحد إلى أكثر من عداد تيسييراً على المشتركين .
ويجب على المواطن التأكد من توفر الشروط التالية :
1- أن يكون التقسيم متوافق مع شروط تقسيم المساحات المعتمدة .
2- سداد الفواتير حتى آخر فاتورة للعداد .
3- الحصول على رخصة البناء المعتمد من البلدية .
4- يجب أن يوضح المخطط عدد الوحدات المجزأة .
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