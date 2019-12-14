شكرا لمتابعة خبر عن «السعودية للكهرباء» تعلن الشروط اللازمة لخدمة «تقسيم العداد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن الشروط اللازمة للحصول على خدمة تجزئة العداد والتي تسمح بجزئة القدرة الكهربائية للعداد الواحد إلى أكثر من عداد تيسييراً على المشتركين .

ويجب على المواطن التأكد من توفر الشروط التالية :

1- أن يكون التقسيم متوافق مع شروط تقسيم المساحات المعتمدة .

2- سداد الفواتير حتى آخر فاتورة للعداد .

3- الحصول على رخصة البناء المعتمد من البلدية .

4- يجب أن يوضح المخطط عدد الوحدات المجزأة .