شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: تشكيلات سحابية على عدة مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن مواقع التشكيلات السحبية المبشرة في مختلف المناطق.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تشكلات سحبية مبشرة على الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية ناحية الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، الحفر، القصيم، الزلفي، المجمعة،الغاط، الصمان، الرياض، الدوادمي، الطائف”.

وأشار الزعاق إلى امتداد التشكلات السحبية إلي رنية، بيشه، الباحة، عسير. جازان من الأحد للأربعاء بتمرحل زحزاح.