شكرا لمتابعة خبر عن « العمل » توضح إمكانية نقل تابع بـ إقامة منتهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح حساب ” خدمة العملاء ” التابع لوزاة العمل والتنمية الاجتماعية، شروط نقل ” تابع ” للمنشأة. ووجه ” مغرد ” تساؤل لـ ” خدمة العملاء ” على ” تويتر ” مفاده: ” هل في إمكانية نقل تابع بإقامة منتهية ؟ ” . وردت ” خدمة العملاء ” قائلة: ” من شروط نقل تابع للمنشأة أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل ” .

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