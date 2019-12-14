شكرا لمتابعة خبر عن « الأرصاد » تحذر من تقلبات جوية عنيفة تضرب بعض مناطق المملكة غداَ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت من تقلوبات جوية تشهدها بعض مناطق المملكة غداً الأحد وبعد غد .
وتوقعت “الأرصاد ” هطول أمطار رعدية وتساقط زخات برد مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 45كم / الساعة .
وأكدت أن تلك الحالة ستؤثر على مكة مكرمة ” العاصمة المقدسة ، والطائف ، وميسان ، وأضم ، والليث ، والقنفذة ، والخرمة ، تربه ، والمويه .
كما تؤثر على منطقة الرياض ” الرياض العاصمة ، وعفيف ، والدوادمي ، والزلفى ، والغاط ، وشقراء ، ورماح ، والخرج ، والدرعية ” .
وستتأثر المحافظات الجنوبية والشرقية من منطقة القصيم ، وطريف وعرعر ورفحاء بالحدود الشمالية .
في سياق متصل ، ستشهد المنطقة الشرقية نفس الحالة الجوية وتشمل “الدمام ، الأحساء ، والجبيل ، القطيف ، والخبر ، والقيصومة ، حفر الباطن ، والنعيرية ، والخفجي .
كما تشمل التقلبات منطقة الباحة من “الباحة ، وبلرجشي ، وقلوة ، والمخواه ، والمندق ” ، إضافة إلى أبها ، وخميس مشيط ، والنماص ، وبيشة ، والمجاردة ، ومحايل ، وبارق ، والبرك ، ورجال ألمع بعسير .
كما حذرت “الأرصاد ” منطقة جازان من التقلبات والأمطار الرعدية وتشمل ” العارضة ، والدرب ، وفيفاء ، وهروب ، وجازان ، وصبيا ، والطوال ، وأبوعريش ، وفرسان .
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