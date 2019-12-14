شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل.. تناول الأطعمة في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعتبر ” التهاب الأمعاء ” أحد الأمراض الشائعة التي تُصيب الجهاز الهضمي، فهو عبارة عن تكوّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدر الأمعاء تسبب والآلم، لذا سنستعرض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لمن يعانون من التهاب الآمعاء. – التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون، والأغذية المسببة للانتفاخ كـ ” البقوليات والكرنب ” . قد يهمك ايضاً: سم قاتل.. تناول الأطعمة في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك لن تصدق ماذا وجد فيها.. اختراق كاميرا غرفة نوم فتاة بواسطة «هاكر»

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