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عدن - ياسمين التهامي - "الشيب" مشكلة الكثير من الأشخاص سواء كان كبار السن أو شباب، ويلجأ البعض منهم لطرق لإخفائه عن طريق الصبغات أو العلاجات،غير أن الدراسات بينت أن التدخين والتوتر يسهمان في الشيب المبكر، فيما تلعب التغذية أيضا دورا مهما في مكافحته، بحسب موقع "باي أر داي".

وقدم الموقع قائمة بخمسة أطعمة تساعد في معالجة أوجه القصور في التغذية التي لها علاقة بظهور الشعر الأبيض، وهذه الأطعمة هي:

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أطعمة تقضي على “الشيب“ للأبد .. تعرف عليها

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1- العدس

يعتبر مصدر رائع لفيتامين "ب 9" أو حمض الفوليك، والذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى تحول لون الشعر إلى الأبيض مبكرا، لأنه مهمًا لإنتاج حمض الميثيونين الضروري لتلوين الشعر.

2- سمك السالمون

تناول سمك السالمون الغني بالسيلينيوم يساعد في منع انتشار الشعر الأييض، لأن السيلينيوم معدن أساسي يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات، ما يحافظ على لون الشعر الطبيعي.

3- الأعشاب البحرية



تعد الأعشاب البحرية غنية بالكولاجين لذا فهي تساعد في تعزيز صحة الشعر ولونه بشكل طبيعي، كما أنها غنية بالزنك والفيتامينات "أ" و"ج" وبيتا كاروتين، المعروفين بتحفيز نمو الشعر.

4- الكبد

يمنع انتشار الشعر الأبيض لاحتوائه على عدد من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر وصبغته الطبيعية، بما في ذلك احتوائه على فيتامين "ب 12" والنحاس والحديد والتي يؤدي نقصها إلى الشيب المبكر.

5- توابل ميسو اليابانية

نوع من التوابل التقليدية التي يتم تحضيرها عبر تخمير فول الصويا بالملح والكوجي (الفطر أسبرجيلوس أوريزاي) وأحيانا الأرز والشعير، أو غيرها من المكونات، ويستخدمها اليابانيون للمساعدة في الحفاظ على شعر لامع وصحي.