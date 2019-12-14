القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2019 بث مباشر

تعتبر القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2019 الجسر الناقل لمباريات الفرق العربية المشاركة في منافساتها إلى الجمهور في مختلف البلدان خاصة السعودية وفلسطين وقطر وتونس ومصر؛ نظرا لارتباطها بمتابعة هذه المسابقة.

مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي الرياضي بث مباشر

ويشارك في كأس العالم للأندية الذي يجري في دولة قطر، فرق السد القطري باعتباره بطل الدوري المحلي للدولة المستضيفة، إلى جانب بطل أفريقيا الترجي التونسي، وبطل قارة آسيا الهلال السعودي، الأمر الذي يكسبها أهمية أكبر.

كما يظهر في كأس العالم للأندية هذا العام، فريق ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، حيث تعتبر مبارياتهم مهمة بالنسبة للجمهور المصري، نظرا لإمكانية مشاركة الدولي محمد صلاح في أي من لقاءات فريقه بالبطولة العالمية.

وتجري اليوم مباراة مهمة، تجمع الهلال السعودي والترجي الرياضي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الرياض والدوحة، والرابعة وفق وقت تونس والجزائر وليبيا والمغرب، والساعة الخامسة بحسب توقيت القدس والقاهرة والخرطوم.

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كما يستضيف السد القطري منافسه مونتيري المكسيكي الساعة التاسعة والنصف مساء (بتوقيت الدوحة) على استاد جاسم بن حمد في مباراة الدور الثاني، علما أنه كان قد فاز في مواجهته الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف بصعوبة بالغة بعد انقضاء الوقت الأصلي المقدر بـ90 دقيقة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والترجي الرياضي التونسي اليوم في كأس العالم للأندية 2019

(قناة الكأس القطرية السادسة اتش دي بصوت المعلق هيكل الصغير، قناة الكأس الرياضية الثالثة اتش دي بصوت خالد الحدي، قناة بي ان سبورت اتش دي الأولى بصوت الجزائري حفيظ دراجي، وبي ان سبورت اتش دي الثالثة) إلى جانب عدد من القنوات الرياضية العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي اليوم في كأس العالم للأندية 2019

(قناة الكأس الرياضية القطرية السادسة اتش دي بصوت محمد السعدي، الكأس القطرية الثالثة اتش دي بصوت خليل البلوشي، بي ان سبورت الأولى اتش دي بصوت يوسف سيف)، وبي ان سبورت اتش دي 12 و3 بمعلقين باللغة الإنجليزية.