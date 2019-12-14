حقيقة إساءة ضاحي خلفان للمملكة العربية السعودية - شاهد

قال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة إمارة دبي في الأمارات العربية المتحدة أنه لم يسيء الى المملكة العربية السعودية أو شعبها بأي شكل من الأشكال وان التغريدة التي نشرها على تويتر والمنسوبة إليه غير صحيحة ولم يكتبها إطلاقا.

وأضاف ضاحي خلفان، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر:" ‏فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي.. الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة.. كيف لا وهم أصل العرب".

وقالت مواقع عربية ودولية ان الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نشر مقطع فيديو يتناول موضوع ولاية الفقيه في إيران مقارنا إياها بما وصفها بـ"ولاية المرشد" عند السنّة.

وقال "العالم الشيعي" وفقا لما نشره خلفان على صفحته بتويتر: "ولاية الفقيه هي عبار عن ولاية الفراعنة والاستبداد، هذا النظام الديكتاتوري الإيراني تحت شعار ولاية الفقيه سيف علق على رقاب المؤمنين لا احترام بهم للعلماء ولا للمراجع ولا للقيم والمبادئ.."

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وتابع: "ينبغي على الشيعة في العالم أن يظهروا التبرؤ من النظام الإيراني وإن هذا النظام لا يمثل الشيعة في العالم، إلى متى هذا الاستبداد؟ إلى متى هذه الديكتاتورية من نظام يعتبر نفسه وليا للمسلمين، أي ولاية هذه ننتمي لأوطاننا ولائنا لوطننا فإن حب الوطن من الإيمان، إن كان عندنا ولاء لإيران أو للعراق فإن ذلك للمشاهد المقدسة فيها لا للنظام الإيراني ولا نحسب أنفسنا اتباعا للنظام الإيراني المستبد.."

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: " ولاية الفقيه في إيران التي يعاني منها الشيعة هي نفسها ولاية المرشد التي يعاني منها السنة".

ويذكر أن ولاية الفقيه تعتبر الأساس العقائدي للدولة الإيرانية، وهي النظرية التي تسمح للمرشد بامتلاك سلطة واسعة، وهي موضع خلاف داخل مرجعيات الفكر الشيعي نفسه.

حسين الشيرازي، الذي يعتبر أحد رموز ما يُعرف بالتيار الشيرازي الشيعي، قال في تصريحات أثارت جدلا واسعا بإيران بعد تشبيهه ولاية الفقيه بحكم فرعون، حيث قال: "الآن عندما يريدون يطيحون حظ شخص ماذا يفعلون؟ يقولون إن هذا ضد ولاية الفقيه، الشيخ الانصاري كان ضد ولاية الفقيه.. والله ولاية الفقيه نفس أنا ربكم الأعلى وليس شيء ثان، نفسها، تطابق النعل بالنعل، هذه البلاد الآن قائمة على هذا المفهوم، بقضها وقضيضها.."

وتابع قائلا: "لا يمكن المساس بهذا المفهوم (ولاية الفقيه) حتى بشكل سؤال ولو كان الشيخ الأنصاري سينزلوه، الفرد يقول أنا ربكم الأعلى يعني انت عبد، فكيف هذا طريقة مثلى؟ ولاية الفقيه يعني انت عبد وقيلت بالنص: حدود ولاية الفقيه في حدود ولاية الله، قيلت ونقلتها كل الصحف، وفي حدود ولاية رسول الله، يعني شنو؟ عبيد، فرعون كان يتحدث بها.."