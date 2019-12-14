ولي العهد السعودي يتولى منصب جديد في شركة استثمار

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، أمس الجمعة، عن تولي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز، منصب في التكوين الجديد لمجلس إدارة شركة القدية للاستثمار.

وأعلن الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، اعتمادها التكوين الجديد لمجلس إدارة القدية برئاسة محمد بن سلمان، حيث يتوافق التكوين مع توجهات المشروع المستقبلية.

وكان الصندوق السعودي، قد أطلق "مشروع القدية" ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومعلما يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع في موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومترا مربعا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للسعودية، بما يتوافق مع "رؤية 2030"، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

يقع المشروع في منطقة القدية جنوب غرب مدينة الرياض على بعد (40 كم) عن العاصمة السعودية، وتبعد القدية ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي، وأربعين دقيقة من وسط الرياض. والقدية منطقة تاريخية حيث كان يمر بها طريق الحجاج من الرياض إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل ظهور المواصلات الحديثة، وتطل عليها جبال طويق.