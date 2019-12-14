اخبار السعوديه

آخر تطورات قضية السعودي راجح الحارثي المقتول في مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دُفن المواطن راجح الحارثي في مكة، بعد أداء صلاة الميت عليه فجر اليوم، بالمسجد الحرام.

ووصل جثمان الحارثي إلى مطار جدة الساعة الحادية عشرة، مساء أمس، بعد مقتله في مصر قبل يومين بمنطقة النزهة، وسُرق منه مبلغ مالي وأجهزة جوّال.
يذكر أن الحارثي غادر إلى مصر بغرض زراعة أسنان قبل أن يغتاله شخصان ويسدّدان له طعناتٍ عدة أسقطته قتيلاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات قضية السعودي راجح الحارثي المقتول في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا