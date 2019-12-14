آخر تطورات قضية السعودي راجح الحارثي المقتول في مصر

دُفن المواطن راجح الحارثي في مكة، بعد أداء صلاة الميت عليه فجر اليوم، بالمسجد الحرام.
ووصل جثمان الحارثي إلى مطار جدة الساعة الحادية عشرة، مساء أمس، بعد مقتله في مصر قبل يومين بمنطقة النزهة، وسُرق منه مبلغ مالي وأجهزة جوّال.
يذكر أن الحارثي غادر إلى مصر بغرض زراعة أسنان قبل أن يغتاله شخصان ويسدّدان له طعناتٍ عدة أسقطته قتيلاً.
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