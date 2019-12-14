السعودية اليوم / "هيئة الإحصاء" تشارك في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في واشنطن



واشنطن 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

شاركت الهيئة العامة للإحصاء بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي، في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لاستخراج ممثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP), الذي عقد أمس في مقر البنك الدولي – واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن جدول أعمال مجلس إدارة البرنامج الخامس مناقشة عدد من الموضوعات أهمها: (تقرير البنك الدولي حول برنامج المقارنات الدولية دورة 2017، الذي سيقدم في اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة المقرر عقدها في مارس 2020، إضافة إلى تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشاري الفني للبرنامج، الذي عقد في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2019 في مقر البنك الدولي في العاصمة واشنطن، كما تمت مناقشة سياسة الوصول إلى البيانات وسياسة الأرشفة للبرنامج بما يحافظ على الخصوصية والسرية، من خلال التعرف على الأهداف والمبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بأرشفة البيانات وكيفية الوصول إليها، وكذلك البيانات الوصفية المصاحبة لها، فضلاً عن التطبيق الرسمي للوصول إلى البيانات.

واختتم الاجتماع بمناقشة سياسة تنقيح نتائج البرنامج، من خلال معرفة متطلبات تنقيح النتائج التي سبق نشرها عن البرنامج، وتوقيت التنقيحات والخطوات الواجب اتخاذها لإبلاغ المستخدمين بهذه التنقيحات.

يذكر أن مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتألف من رؤساء ومديرين وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية التالية: أفريقيا (2)، وآسيا (2)، وجزر المحيط الهادئ (1)، وأمريكا اللاتينية (1)، ومنطقة البحر الكاريبي (1)، وغرب آسيا (1)، ورابطة الدول المستقلة (1)، والاتحاد الأوروبي (1)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (1) ، إضافة إلى أعضاء يمثلون منظماتهم (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات) ، ومجموعة خبراء في مجالات أرقام المؤشرات، ومماثلات القوة الشرائية، وإحصاءات الأسعار، والحسابات القومية.

// انتهى //

16:33ت م

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