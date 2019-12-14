السعودية اليوم / بلدية القطيف تغلق 70 محلا مخالفا في البدراني غرب المحافظة



القطيف 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة القطيف، جولات تفتيشية ورقابية شملت عدد من المحلات التي تزاول بيع وشراء مخلفات الحديد الرجيع والخردة ومحلات بيع الزيوت والسيراميك، الواقعة في البدراني غرب المحافظة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 70 محل مخالف لاشتراطات البلدية ، بالإضافة الى إيقاف 23 عاملا مخالفا .

ويأتي ذلك استمرارا للحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة، للوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبلدية.

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16:31ت م

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