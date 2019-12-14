السعودية اليوم / كشافة وزارة التعليم تُنظم دراسة كشفية تأسيسية بحرية في القنفذة



القنفذة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

تبدأ في محافظة القنفذة غداً، الدراسة التأسيسية التخصصية لتأهيل قادة الوحدات البحرية، التي تُنظمها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم وتستضيفها إدارة التعليم بمحافظة القنفذة ، بمشاركة 32 دارساً يمثلون إدارات التعليم في الشرقية وتبوك وينبع وجدة ومحايل عسير وصبيا .

وأوضح مُدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي، أن الدراسة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لوكالة الوزارة للتعليم العام وتهدف إلى المساعدة على تنفيذ المنهج الكشفي البحري وتأهيل المتدرب للمساعدة على تنفيذ المنهج ، حيث سيتلقى المتدربون جلسات تدريبية نظرية وعملية تتضمن شرح طبيعة البيئة البحرية واستخدام المهارات الأساسية للسباحة ، والتعرف على قوانين التجديف العامة والطرق التقليدية للصيد.

من جهته أوضح قائد الدراسة أحمد الخيري، أن إدارة التعليم أنهت التحضيرات والتجهيزات اللازمة كافة منها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح الدراسة ، التي سيقوم بالتدريب فيها مجموعة من قادة كشافة وزارة التعليم المتخصصين والمؤهلين في مجالات الغوص والإنقاذ والإسعافات الأولية والتجديف .

// انتهى //

16:21ت م

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