السعودية اليوم / أكثر من 1000 مشرف ومشرفة لمتابعة الانضباط المدرسي بالرياض



الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المشرفين والمشرفات التربويين، بزيارة ميدانية لجميع المدارس لمتابعة الانضباط الدراسي ابتداءً الغد، لمدة أسبوع (الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول).

وسيقوم المشرفون والمشرفات بمتابعة تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج نور وذلك لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات ليكون سلوكاً عاماً في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم .

وأكدت الإدارة على المدارس أهمية حث أولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون المستمر مع المدرسة لمتابعة ذلك والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه تأثير الغياب السلبي على الأبناء.

// انتهى //

15:44ت م

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