

المدينة المنورة 17 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 14 ديسمبر 2019م واس

زار دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة, وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - , وصاحبيّه - رضوان الله عليهما - .

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي وعددٌ من المسئولين بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ومندوباً من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة .

// انتهى //

14:55ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.