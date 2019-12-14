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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء بريطانيا بفوز حزبه في الانتخابات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لجونسون، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجونسون، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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