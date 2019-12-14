شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء بريطانيا بفوز حزبه في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لجونسون، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجونسون، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.