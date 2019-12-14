خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الجزائري بمناسبة فوزه في الانتخابات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لعبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لتبون، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لعبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لتبون، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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