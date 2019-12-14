خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسيد عبدالمجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد عبدالمجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.