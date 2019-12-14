السعودية | حدث للتاريخ.. نجوم مصريون يشاركون بـ"MDL Beast"

شكرا لقرائتكم حدث للتاريخ.. نجوم مصريون يشاركون بـ"MDL Beast" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أيام قليلة وينطلق الحدث الموسيقي الأبرز، الذي تشهده العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى في العالم، من خلال مهرجان "MDL Beast" الذي ينطلق في التاسع عشر من ديسمبر الحالي ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

المهرجان، الذي يشهد عروضا موسيقية عالمية، ويحضره العديد من نجوم الموسيقى حول العالم، باتت الأنظار تتجه نحوه بشكل مكثف في ظل هذه الكوكبة من النجوم التي ستشارك فيه.

كما كشف الفنان المصري عمرو دياب عن مفاجأة كبرى بمشاركته في المهرجان على أن ينطلق الحفل الخاص به في الحادي والعشرين من سبتمبر بمشاركة "Afrojack" و"R3Hab".

ويبدو أن الجمهور على موعد مع موسيقى لن تتكرر، على أن تُقدم أعمال نجوم الغناء بتوزيعات عالمية جديدة، في أجواء ينتظرها بشغف كل عشاق الفن.

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ولم يكن عمرو دياب وحده من يعلن عن مشاركته بـ"MDL Beast"، حيث كشف أكثر من نجم مصري عن تواجده بالمهرجان مؤكدين ارتداءهم للـ"HeadBand" أو ما يعرف باسم "البندانة".

إلى ذلك أطلق محمد حماقي مقطع فيديو أكد فيه للجمهور حضوره المهرجان وتواجده وهو يرتدي "البندانة". وقام محمد هنيدي بالأمر نفسه، طالباً من جمهوره ومحبي الموسيقى مشاركته.

كما أطلق عدد من النجوم فيديوهات يؤكدون فيها حرصهم على التواجد في "MDL Beast"، بينهم عمرو يوسف ودينا الشربيني وهشام ماجد وشيكو وأكرم حسني.

ويبدو أن "البندانة" ستكون العلامة الرسمية لحضور المهرجان من قبل محبي الموسيقى، في ظل تواجد عدد كبير من نجوم الـDJ العالميين وتوقعات بتقديم موسيقى لم يشهدها أي مهرجان حول العالم.