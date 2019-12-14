شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مشاريع الجمعية السعودية البحرينية والان نبدء بالتفاصيل

عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية السعودية البحرينية (حسن الجوار ) برئاسة الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ وبحضور كافة الأعضاء .

وقد أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الصحفي جمال بن محمد الياقوت بأن المجلس إستهل إجتماعه بمناقشة جدول الأعمال وسط عدد الأعمال والمشاريع الخيرية التي نفذتها وتنفذها الجمعية وإقرار الإجتماع السابق والإطلاع علي أهم ماتحقق من إنجازات خلال الثلث الأخير لعام ٢٠١٩ والاطلاع على الرسم البياني الأسري للوارد والمنصرف حتى شهر نوفمبر ٢٠١٩ م وبيان الاسر بالحالات الجديدة وما استجد.

وأشار ( الياقوت ) إلى أن رئيس مجلس الإدارة عبدالله آل الشيخ وجه الشكر والإمتنان نيابة عن مجلس الإدارة إلى المحسنين لتبرعهم ودعمهم المستمر للجمعية مشيرا بأن الجمعية تقوم بواجباتها الخيرية في مملكة البحرين لتحقيق أهدافها ورسالتها النبيلة في إيصال الخدمات والمساعدات للأسر المحتاجة المسجلة في الجمعية ورعايتهم ومتابعة أحوالهم والسعي لتلبية إحتياجاتهم منهم الايتام وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات التي تنطبق عليهم المساعدات وصرف الإعانات.