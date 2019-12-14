شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في مقتل الشاب «راجح» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

• ضبط مرتكبي الحادث .. والنيابة العامة قررت حبسهما علي ذمه التحقيق

• المتهمان تعرفا على المجني عليه عن طريق الانترنت واعترفا تفصيليًا لارتكابهما الواقعة

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب سعودي راجح الحارثي الذي عثر على جثته داخل شقته بمنطقة النزهة بالقاهرة، حيث تبين أن مرتكبي الجريمة عامل وعاطل بهدف السرقة وتم ضبطهما، وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما ٤ أيام علي ذمه التحقيق.

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وأسفرت التحقيقات عن تحديد مرتكبي الواقعة عامل "سن 22 مُقيم مركز سنورس بالفيوم" وعاطل "سن 23 مُقيم شارع ترعة الزمر بالجيزة"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا لارتكابهما الواقعة ، وقررا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة يومى 7 ، 8 الجارى .

وقام المتهمان بمحاولة تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى المملكة إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بافتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملائة سرير.

وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاما بسرقة متعلقات والتخلص من الملابس التي كانا يرتديانها والسكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائهم بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة .