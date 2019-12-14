شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقتحم المنازل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطِن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وتم بحوزته ضبط صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

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