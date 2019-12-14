عصام الحضري "حيلة" كهربا للهروب من عقوبات الفيفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن محمود كهربا المنتقل حديثًا إلى الأهلي المصري، من حقه فسخ عقده مع ناديه السابق الزمالك بدون توقيع أي عقوبات عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك في الصيف الحالي، بسبب رفض إدارة ناديه تعديل عقده، حيث وقع على عقود انتقاله إلى فريق أفيس البرتغالي، وشارك ببطاقة دولية مؤقتة، قبل انضمامه إلى الأهلي، الجمعة.

وأوضح بيومي، في تصريحات تلفزيونية، أن في حالة ثبوت اللاعب تعرضه للإهانة أو الاضطهاد أو الظلم من خلال أي تصريحات في وسائل الإعلام، سيكون من حقه فسخ التعاقد.

وأضاف خبير اللوائح أن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أرفق في المستندات التي أرسلها للاتحاد الدولي من أجل فسخ تعاقده مع الأهلي، بعض الصور التي تم إجباره فيها على التدريب مع قطاع الناشئين وهو ما يعد إهانة للاعب باعتباره أفضل حارس أفريقيا آنذاك.



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وأكمل: "الزمالك لم يحصل على أي تعويض من اللاعب خصوصا وأنه يستند إلى بعض الأمور الخاصة بالتصريحات الإعلامية المسيئة له".



وأردف: "القضية لن يتم حسم الأمر فيها داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل عام كامل على أقل تقدير".



واختتم: "بعد إصدار الحكم فيها، سيكون من حق أي طرف في النزاع اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل الاستئناف".

