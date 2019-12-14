تشييع جثمان المواطن راجح الحارثي بـ #مكة

2019-12-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام صلاة الميت على جثمان متابعات الخليج 365 راجح الحارثي، الذي عثر عليه مقـتولاً في شقة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشيعت الجموع جثمان الحارثي بعد صلاة فجر اليوم، حيث تم دفنه بإحدى مقابر مكة المكرّمة، وذلك بعد وصول جثمانه عبر مطار جدة مساء أمس السبت.

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وكان متابعات الخليج 365 راجح الحارثي ذهب إلى مصر لإجراء عملية زراعة أسنان، حيث اقتحم شخصان شقته واعتديا عليه بتسديد عدة طعنات له فارق على إثرها الحياة.

وأكدت سفارة المملكة في القاھرة أمس (الجمعة) بأن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على الشخصین المتورطین في الجريمة.

وكشفت التحقيقات في الحادث أن وراء ارتكاب الجريمة عامل وعاطل، حيث نفذا الجريمة بغرض السرقة.

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