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لص اقتحام المنازل وسرقة الأموال والمجوهرات في قبضة الشرطة

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2019-12-14

لص اقتحام المنازل وسرقة الأموال والمجوهرات في قبضة الشرطة

نفذ عدداً من الجرائم في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن تورّط بارتكاب عددٍ من الجرائم وسرقة الأموال من خلال اقتحام المنازل.

وفي التفاصيل صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطِن / في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وضُبط بحوزته صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

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