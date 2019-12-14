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تفاصيل 2942 #وظيفة للرجال والنساء لدى وزارة الصحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن توفر (2942) وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط.
ودعت وزارة الصحة الراغبين في التقديم على تلك الوظائف التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد الأحد 2019/12/15 ولمدة (15) يوماً، عبر الرابط التالي: (هنا).
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