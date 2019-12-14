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2019-12-14 تفاصيل 2942 #وظيفة للرجال والنساء لدى وزارة الصحة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن توفر (2942) وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط. Advertisements ودعت وزارة الصحة الراغبين في التقديم على تلك الوظائف التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد الأحد 2019/12/15 ولمدة (15) يوماً، عبر الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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