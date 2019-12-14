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2019-12-14 صور.. حريق هائل بمستودعين بحي السلي متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني اليوم السبت إخماد حريق هائل اندلع في مستودعين بحي السلي. Advertisements وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الرياض تمكن من السيطرة التامة على الحريق وأنه لم يسفر عن إصابات أو وفيات –ولله الحمد –”. شارك الخبر







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