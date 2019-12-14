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مشروع ليلى إنجاز جديد تطلقه المملكة في مجال الطاقة الشمسية

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2019-12-14

مشروع ليلى إنجاز جديد تطلقه المملكة في مجال الطاقة الشمسية

متابعات الخليج 365 -علا البابلي

أعلنت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تفاصيل مشروع أول محطة للطاقة الشمسية في المملكة.

وقد أعلنت الوزارة عن تفاصيل المشروع المسمى باسم ليلى، والذي من المنتظر أن يُحقق نتائج هائلة في مجال الطاقة الشمسية وتوفير استخدام الطاقة الكهربية وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المملكة في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

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وأكدت الوزارة أن المشروع سوف يتم إطلاقه على مساحة 720 ألف متر مربع، ومن المفترض أن تتمكن المحطة من إنتاج‏ 10 ميجاوات وهو ما يؤدي لتغطية حاجة منطقة الأفلاج من الطاقة بنسبة 10%.

ومن الجدير بالذكر أن لهذا المشروع إيجابيات متعددة على منطقة الأفلاج تتمثل في تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضار، وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية في منطقة الأفلاج.

ويعتبر هذا المشروع من الإنجازات المميزة للمملكة؛ لأنه سوف يعمل على تنويع مصادر الطاقة والعمل على دعم الطاقة المتجددة لتتمكن المملكة من مواجهة نظيراتها من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة.

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