الإطاحة بمواطن اقتحم منازل للسرقة في الرياض

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطِن - في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وتم ضبط صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية بحوزته، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطِن - في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وتم ضبط صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية بحوزته، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

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