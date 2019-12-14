السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطِن، في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وضُبطت بحوزته صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية، إضافة إلى معدات وأقنعة، وقد تم إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.



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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة منطقة الرياض: القبض على مواطن تورط بارتكاب عدد من الجرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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