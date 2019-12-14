، الجامعة العربية: تجديد التفويض "للأونروا" انتصار للاجئين الفلسطينيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال لإنقاذ حل الدولتين

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لثلاث سنوات، واعتبرته "انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، لحين حل قضيتهم حلاً نهائياً.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي: هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة "الأونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار (194).

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو 2023، بأغلبية 169 صوتاً، وامتناع تسعة عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل؛ هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة.

وأعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق "بالأونروا"، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وطالب "أبو علي" المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود، والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبالضغط على سلطة الاحتلال، لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل، طبقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.جامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا اللاجئين الفلسطينيين