، على طاولة المناقشات جودة المنتجات هي الأهم.. وفد صيني في هيئة "المواصفات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمثل الرقابة على الأسواق هناك.. لقاء يعزز الشراكة ويوجد حلول لتحدي الاختبارات

زار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفد من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين (SAMR)، برئاسة مدير عام إدارة الاعتماد والتفتيش والاختبار في (SAMR)، يرافقه عدد من المختصين؛ استمراراً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين في مجال سلامة المنتجات.

وعقد الجانبان اجتماعاً برئاسة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات المهندس طامس بن علي الحمادي، وبمشاركة بعض المختصين من إدارات الهيئة، وتناولت هذه الزيارة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها تعزيز الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة من الصين للمملكة، والمنتجات المصدرة من المملكة للصين، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه نتائج الاختبارات للمنتجات بين المملكة والصين.

كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عمل مقارنة نتائج الاختبارات للمنتجات التي تطلبها هيئة المواصفات بين المملكة والصين لتوحيد هذه النتائج، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين