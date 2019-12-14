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محمد بن مسعود - الدمام - نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضمن سلسلة حلقاتها من برنامج "قصة سجين".
الحلقة الرابعة من البرنامج، والتي حملت عنوان "السوق السوداء تنهي أيام "خالد" البيضاء"، حكى فيها السجين "خالد" قصته مع السوق السوداء، عندما بدأ في بيع الأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت، وانتحل صفة طبيب، وكاد أن يفتتح مستوصفاً بأوراق وشهادات مزورة في الرياض، قبل أن تنتهي قصته بالقبض عليه وإيداعه السجن.
السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به، موجهاً نصائح لمتابعي سناب الداخلية بالابتعاد عن الأنشطة المخالفة.
سناب الداخلية السوق السوداء قصة سجين
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 02:44 PM
نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضمن سلسلة حلقاتها من برنامج "قصة سجين".
الحلقة الرابعة من البرنامج، والتي حملت عنوان "السوق السوداء تنهي أيام "خالد" البيضاء"، حكى فيها السجين "خالد" قصته مع السوق السوداء، عندما بدأ في بيع الأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت، وانتحل صفة طبيب، وكاد أن يفتتح مستوصفاً بأوراق وشهادات مزورة في الرياض، قبل أن تنتهي قصته بالقبض عليه وإيداعه السجن.
السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به، موجهاً نصائح لمتابعي سناب الداخلية بالابتعاد عن الأنشطة المخالفة.
، في سناب الداخلية.. سجين يحكي قصته مع السوق السوداء وكيف انتهى به الحال إلى السجن ،
المصدر : الخليج 365
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