شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية في مكة.. وطقس غائم جزئيا بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في مكة والمدينة اليوم السبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”.

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون سحب رعدية علي مكة المكرمة، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى 21 والعظمي 30، مبينة أن نسبة الرطوبة سجلت 60%.

وأشارت الأرصاد إلي أن الطقس في المدينة المنورة غائم جزئيا، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى بلغت 12 والعظمي 26، مضيفة أن نسبة الرطوبة بلغت 50%.

ودعت الأرصاد المواطنين لتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الجو القارص، مشددة علي ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والحذر من الرياح المصاحبة للأمطار ومن الرعد والبرق وأهمية وجود السيارات في أماكن آمنة وبعيدة عن الأشجار والمرتفعات.