شكرا لمتابعة خبر عن أهالي بحر أبو سكينة يناشدون بسرعة اعتماد مشروع مستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ناشد أهالي مركز بحر أبو سكينة، وزير الصحة بسرعة اعتماد مشروع مستشفى يخدم مايقارب 50 ألف نسمة ، مؤكدين أن جميع الحالات يتم نقلها لمستشفى محايل العام الذي يخدم ما يقارب 300 الف نسمة الذي يبعد حوالي35 كلم.

وجاءت مناشدة الأهالي تزامناً مع حادثة ” تسمم مطعم بحر ابوسكينة ” التي تم توزيع جميع الحالات على أكثر من مستشفى تحت مسمى “إنقاذ حياة”؛ حيث تعتبر الصحة من أول اهتمامات الدول.

ولذا دأبت البلاد بتوجيهات من ولاة الأمر بالاهتمام بصحة المواطن وجعلها من أولويات اهتماماتها، وقدمت هذه الخدمة مجاناً للمواطن، وفي كل عام يتم افتتاح عدد من المستشفيات في جميع المدن والمحافظات بعد صدور ميزانية الدولة العامة.

ويشار إلى أن مركز بحر أبو سكينة يعتبر طريق دولي يربط السراة بتهامة ويلقب بطريق الموت لكثرة حوادثة المفجعة؛ فيما سيخفف المستشفى المعاناة عن المرضى الذين يتوجهون إلى مستشفى محايل العام أو عسير أو المستشفيات الخاصة التي ترهق كاهلهم مادياً ومعنوياً.