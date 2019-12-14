شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن » يوضح حقيقة توقف الدعم عن أبناء أصحاب السجلات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد برنامج حساب المواطن أن مجموع دخل رب الأسرة لا يؤثر على استحقاق ابنه للدعم ، إذا كان الإبن يحصل عليه “كمستقل ” حتى وإن كان رب الأسرة من أصحاب الأعمال .
وقال حساب المواطن أنه يتم دراسة قيمة استحقاق الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله الشخصي فقط ، ويمكن معرفة قيمة الإستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية .
جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول صحة توقف الدعم عنه لكون والده لديه سجل تجاري .
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