شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن » يوضح حقيقة توقف الدعم عن أبناء أصحاب السجلات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد برنامج حساب المواطن أن مجموع دخل رب الأسرة لا يؤثر على استحقاق ابنه للدعم ، إذا كان الإبن يحصل عليه “كمستقل ” حتى وإن كان رب الأسرة من أصحاب الأعمال .

وقال حساب المواطن أنه يتم دراسة قيمة استحقاق الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله الشخصي فقط ، ويمكن معرفة قيمة الإستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول صحة توقف الدعم عنه لكون والده لديه سجل تجاري .