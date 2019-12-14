شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على آلية اختيار المستحقين في برنامج سند محمد بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وضع برنامج ” سند محمد بن سلمان ” مجموعة من الشروط للتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج.
وجاءت هذه الضوابط لضمان الكفاءة في توزيع الدعم على الشباب، وجاءت كالتالي:
– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.
– ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.
– أن يكون عمر الزوج ما بين ” 21 – 40 ” سنة، وللزوجة ما بين ” 18- 40 ” سنة.
– أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.
– أن يكون الزواج الأول للرجل.
– أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.
– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.
– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%
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