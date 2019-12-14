شكرا لمتابعة خبر عن ضاحي خلفان ينفي إساءته للشعب السعودي: في القلب والعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم السبت، أنه لم يسيء للمملكة أو شعبها بأي شكل وأن التغريدة المنسوبة إليه غير صحيحة ولم يكتبها مطلقًا.

وقال ضاحي خلفان، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي.. الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة.. كيف لا وهم أصل العرب “.