شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المواضيع التي بحث عنها المواطنون على جوجل خلال 2019 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أشار محرك البحث على الإنترنت، جوجل، إلى قائمة بأبرز المواضيع التي بحث عنها سكان الدول حول العالم خلال عام 2019.
وجاءت “بوابة المستقبل” على رأس قائمة موقع جوجل لأكثر المواضيع التي بحث عنها المواطنون في عام 2019.
وحازت “جدارة، كتبي، مباريات الدوري السعودي، كأس الخليج، ياسر القحطاني ” على أكبر حصة من عمليات البحث في المملكة، بالإضافة إلى اكتتاب أرامكو، ومسلسل غصون في الوحل، المنتخب، يوم الطفل.
ويأتي ترتيب قائمة البحث في المملكة كالآتي: بوابة المستقبل وجدارة وكتبي ومباريات الدوري السعودي، والقحطاني، واكتتاب أرامكو، وغصون في الوحل، والمنتخب السعودي، ويوم الطفل.
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