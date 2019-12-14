شكرا لمتابعة خبر عن إلزام ملاك الأراضي البيضاء بتكاليف الصرف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإلزام ملاك الأراضي البيضاء غير المخططة، الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني غير الملاصقة لخطوط شبكة الصرف الصحي الرئيسة، بدفع تكاليف تنفيذ الشبكة الداخلية للصرف الصحي.
وتبين قرار مجلس الوزراء، يكلف وزارة البيئة والمياه والزراعة، بربط تلك المخططات بالخط الرئيسي للصرف الصحي بعد تنفيذه.
ودعا مجلس الوزراء وزير الشؤون البلدية والقروية للاتفاق مع وزيري الإسكان والبيئة والمياه والزراعة، من أجل وضع الآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية للقرار، والأحكام المتعلقة باستثناء الملكيات الصغيرة من إلزامية مد شبكات الصرف وضوابط تحديد هذه الملكيات.
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