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عدن - ياسمين التهامي - حظيت مقاطع فيديو تظهر القعقاع بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أثناء حفل تخرجه أكاديمية ساندهيرست العسكرية بتفاعل واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر حفل التخرج، الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو أداء القعقاع التحية العسكرية لوالده قبل الانحناء وتقبيل يده.

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ظهور نادر لمهدد عرش تميم .. شقيق أمير قطر الشيخ القوي ”القعقاع بن حمد” (فيديو مؤثر)

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وكتب حساب باسم "مريم آل ثان" على موقع "تويتر: "صاحب السمو الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني، الأمير الوالد يحضر حفل تخريج نجله سعادة الشيخ #القعقاع_بن_حمد من كلية سانت هيرست العسكرية في العاصمة البريطانية لندن. تستاهل التخرج يا شبيه العود".

وتعتبر أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية واحدة من أعرق الكليات العسكرية في العالم.

وتم تأسيسها عام 1802 لتصبح مركز تدريب أساسي لضباط الجيش البريطاني، وتمتد فترة تلقي الدراسة والتدريب فيها نحو 44 أسبوعًا.